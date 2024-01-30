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Сегодня, 09:25

Месси посоветовал «Барселоне» нанять Скалони на должность главного тренера

Руслан Минаев
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Лионель Скалони.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посоветовал «Барселоне» нанять главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, сообщает Todofichajes.

Свое мнение в пользу аргентинского специалиста на встрече с руководством каталонцев высказал и экс-защитник национальной команды Хавьер Маскерано. Контракт Скалони со сборной действует до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Месси поссорился со Скалони после поражения от Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2026, но конфликт не сказался на их взаимоотношениях.

В воскресенье, 28 января, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

Лионель Месси
Хавьер Маскерано
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
Лионель Скалони
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
11
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 0 : 1
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 0 : 0
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
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28.01 23:00
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Жирона

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 14
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 7
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Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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 14 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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