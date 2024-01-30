Месси посоветовал «Барселоне» нанять Скалони на должность главного тренера

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посоветовал «Барселоне» нанять главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, сообщает Todofichajes.

Свое мнение в пользу аргентинского специалиста на встрече с руководством каталонцев высказал и экс-защитник национальной команды Хавьер Маскерано. Контракт Скалони со сборной действует до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Месси поссорился со Скалони после поражения от Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2026, но конфликт не сказался на их взаимоотношениях.

В воскресенье, 28 января, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.