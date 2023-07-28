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Лапорта: «Месси был под серьезным давлением в «ПСЖ». В «Барселоне» было бы то же самое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси был близок к возвращению в каталонский клуб.

«Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в «Интер Майами». Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», — приводит слова Лапорты Marca.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год. Он уже сыграл за новый клуб 2 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Marca
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
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