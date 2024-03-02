В «Реал Сосьедад» отреагировали на попадание Захаряна в расширенный состав сборной России

Глава пресс-службы «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал попадание полузащитника Арсена Захаряна в расширенный список сборной России.

«Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды», — приводит слова Мундуате Metaratings.ru.

Ранее тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

В предыщем матче сборная России 20 ноября 2023 года в товарищеском матче обыграла Кубу со счетом 8:0.