«Севилья» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедадом» в матче 27-го тура чемпионата Испании в субботу, 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Севилья» — «Реал Сосьедад» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке.

По итогам 26-ти туров ла лиги команда из Андалусии набрала 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, клуб из Сан-Себастьяна располагается на 7-й строчке примеры с 40 баллами.

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