В ла лиге проведут расследование из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»

Пресс-служба ла лиги опубликовала заявлением по поводу проявлений расизма в матче 35-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» (0:1).

«С учетом инцидентов, произошедших во время матча на стадионе «Месталья», ла лига сообщает, что запросила все доступные видео- и фотоматериалы для проведения расследования. Как только расследование будет завершено, в случае обнаружения преступлений на почве расизма Лига приступит к соответствующим юридическим действиям. Лига также расследует эпизоды с якобы расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса за пределами стадиона.

Ла Лига всегда проявляла инициативу в случае возникновения расистских инцидентов в отношении игрока «Реала» Винисиуса. За последние два сезона Лига девять раз подавала жалобу в соответствующий комитет федерации, государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды. Ла Лига на протяжении многих лет борется с таким поведением и продвигает позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», — говорится в заявлении.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.