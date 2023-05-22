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Сегодня, 01:42

В ла лиге проведут расследование из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»

Сергей Разин
корреспондент
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Винисиус.
Фото Global Look Press

Пресс-служба ла лиги опубликовала заявлением по поводу проявлений расизма в матче 35-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» (0:1).

«С учетом инцидентов, произошедших во время матча на стадионе «Месталья», ла лига сообщает, что запросила все доступные видео- и фотоматериалы для проведения расследования. Как только расследование будет завершено, в случае обнаружения преступлений на почве расизма Лига приступит к соответствующим юридическим действиям. Лига также расследует эпизоды с якобы расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса за пределами стадиона.

Ла Лига всегда проявляла инициативу в случае возникновения расистских инцидентов в отношении игрока «Реала» Винисиуса. За последние два сезона Лига девять раз подавала жалобу в соответствующий комитет федерации, государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды. Ла Лига на протяжении многих лет борется с таким поведением и продвигает позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», — говорится в заявлении.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

 
&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. Расизм, потасовки и удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

 

Винисиус Жуниор
ФК Валенсия
ФК Реал
0
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Винисиус: «Сегодня Испания известна в Бразилии как страна расистов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 2 : 0
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 1 : 2
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 2 : 1
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 3 : 0
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 1 : 1
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 1 : 2
21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
 1 : 2
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
 3 : 0
21.05 19:30
Валенсия – Реал
 1 : 0
21.05 22:00
Севилья – Бетис
 0 : 0
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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