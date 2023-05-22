Винисиус: «Сегодня Испания известна в Бразилии как страна расистов»

Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал свое удаление и расистские оскорбления в свой адрес в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в ла лиге — норма. Федерация и оппоненты его только стимулируют. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Испания прекрасно меня встретила, я ее люблю, но она проецирует в мир имидж расистской страны. Жаль испанцев, которые не поддерживают все это, но в Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов. К сожалению, от всего того, что происходит еженедельно, мне не защититься. Но я сильный и пойду против расистов до конца. Как бы далек ни был путь», — написал Винисиус.

Бразильца удалили после удара по лицу форварда «Валенсии» Уго Дуро в концовке встречи.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.