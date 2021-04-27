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Рублев поблагодарил «Барселону» за гостеприимство

22:19
Instagram Андрея Рублева. Фото Instagram
Instagram Андрея Рублева. Фото Instagram
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Футбольный клуб «Барселона» поприветствовал российского теннисиста Андрея Рублева на своем стадионе «Камп Ноу» и вручил ему в подарок футболку команды с его фамилией.

«Большое спасибо «Барселоне» и президенту клуба Жоану Лапортеза приглашение. И за то, что показали мне стадион. Было очень приятно», — написал Рублев в Instagram.

Instagram Андрея Рублева. Фото Instagram
Instagram Андрея Рублева. Фото Instagram

Ранее Рублев проиграл Яннику Синнеру и покинул турнир в Барселоне на стадии 1/4 финала. Встреча продлилась 1 час 36 минут. 24-летний спортсмен уступил итальянцу в двух сетах — 2:6, 6:7 (6:8).

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