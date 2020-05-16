В Испании возобновят групповые тренировки с понедельника
22:31
Правительство Испании разрешило игрокам футбольных клубов тренироваться в группах до 14 человек с понедельника, 18 мая. Об этом сообщает официальный Twitter Football Espana.
Ранее в Испании были разрешены индивидуальные тренировки. Ла лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.
По последним данным Worldometers на 16 мая, в Испании всего выявлено 276 505 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 27 563 человека, выздоровело — 192 253.
BREAK — Professional football clubs across Spanish football will be allowed to train in groups up to 14 from Monday. It follows individualised training sessions this week.— footballespana (@footballespana_) May 16, 2020
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