В Испании возобновят групповые тренировки с понедельника

Правительство Испании разрешило игрокам футбольных клубов тренироваться в группах до 14 человек с понедельника, 18 мая. Об этом сообщает официальный Twitter Football Espana.

Ранее в Испании были разрешены индивидуальные тренировки. Ла лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на 16 мая, в Испании всего выявлено 276 505 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 27 563 человека, выздоровело — 192 253.