В Испании сообщили, что «Барселона» хочет помешать переходу Месси в «ПСЖ»

«Барселона» не смогла зарегистрировать новый контракт с нападающим Лионелем Месси из-за финансовых ограничений со стороны ла лиги.

Руководство испанцев осталось очень недовольно таким развитием событий и хочет «справедливого отношения ко всем клубам», утверждает Marca, «Барселона» подала жалобу в Европейскую комиссию в попытке помешать «ПСЖ» подписать аргентинского нападающего.

Сине-гранатовые утверждают, что в «ПСЖ» отношение в финансовому фэйр-плей хуже, чем у них.

«В сезоне-2019/20 99 процентов дохода «ПСЖ» было потрачено на зарплату, тогда как в «Барселоне» — 54 процента», — сообщает каталонский клуб.

Источник утверждает, что решение о блокировке переезда должно быть принято до подписания контракта, иначе это только затянет дело.