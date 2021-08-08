Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Фейеноорд» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче

21:02
Теги:

В товарищеском матче «Фейеноорд» победил «Атлетико» (2:1).

В составе голландского клуба отличились Брайан Линссен и Науфал Баннис. У «матрасников» забил Анхель Корреа.

«Атлетико» играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Янника Феррейры Карраско.

Товарищеский матч

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Атлетико» (Испания) — 2:1 (1:0)

Голы: Линссен, 18, Баннис. 90+3 — Корреа, 83

Удаление: Карраско («Атлетико»), 41

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Госдуме поблагодарили японцев за поддержку российских спортсменок в художественной гимнастике
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Российским "художницам" добавили 0,3 балла после протеста
Что грозит Любови Соболь за отъезд из России
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд