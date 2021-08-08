«Фейеноорд» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
21:02
В товарищеском матче «Фейеноорд» победил «Атлетико» (2:1).
В составе голландского клуба отличились Брайан Линссен и Науфал Баннис. У «матрасников» забил Анхель Корреа.
«Атлетико» играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Янника Феррейры Карраско.
Товарищеский матч
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Атлетико» (Испания) — 2:1 (1:0)
Голы: Линссен, 18, Баннис. 90+3 — Корреа, 83
Удаление: Карраско («Атлетико»), 41
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