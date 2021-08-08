Месси: «Я ухожу из «Барселоны», но это не прощание, увидимся позже»

Бывший форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к болельщикам и сотрудникам каталонской команды в своем Instagram после прощальной пресс-конференции.

«Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я полагаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным... Я хотел бы продолжить играть здесь, я сделал всё от себя зависящее, и в конце концов этого не произошло. У меня есть только слова благодарности всем тем, кто был со мной в клубе столько лет. И для наших фанатов за то, что они отдали мне всю свою любовь, и что я попытался ответить им тем же. Я делал всё для этой футболки «Барселоны». Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже», — написал Месси.

Ранее, 5 августа, «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» играл за «Барселону» с 2000 года. Вместе с сине-гранатовыми Месси 10 раз выигрывал ла лигу, 7 раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании. Вместе с испанским клубом форвард четырежды становился обладателем трофея Лиги чемпионов.