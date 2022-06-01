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В Испании сообщают, что Пике и Шакира расстались из-за измен защитника «Барселоны»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шакира и Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Испанское издание El Periodico сообщает, что защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира расстались.

По данным источника, Шакира узнала, что футболист изменяет ей с другой женщиной. Сообщается, что игрок уже несколько недель живет один в старой квартире.

Издание утверждает, что Пике посещает ночные клубы, в одном из которых его заметили с одноклубником Рики Пучем в сопровождении женщин. Защитник каталонцев часто мог находиться в клубах до 2-3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки.

Пике и Шакира встречаются с 2011 года, но не состоят в официальном браке. У пары есть два сына — Милан (2013 г.р.) и Саша (2015 г.р.).

Источник: https://www.elperiodico.com/es/gente/20220601/infelidad-separacion-gerard-pique-shakira-13748695
Жерар Пике
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