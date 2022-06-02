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Энрике: «Бускетс — исключительный игрок. Его часто несправедливо критикуют»

Энрике считает, что Бускетс часто подвергается несправедливой критике
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Серхио Бускетсе. По его мнению, 33-летний испанец часто подвергается несправедливой критике.

«Бускетс — исключительный игрок, — приводит слова Энрике Marca. — Его часто несправедливо критикуют, потому что когда твое лицо видят в течение долгого времени, от тебя устают. Я хочу, чтобы Серхио продолжал оставаться лидером сборной Испании. Бускетс может играть столько лет, сколько захочет. Это очень и очень важно. Я бы дал ему больше отдохнуть, но ради блага команды я не могу себе этого позволить».

В прошедшем сезоне Бускетс провел 50 матчей за «Барселону» и забил три мяча. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/seleccion/2022/06/01/6297849c268e3eab528b4582.html
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Луис Энрике
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Барселона

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