Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Серхио Бускетсе. По его мнению, 33-летний испанец часто подвергается несправедливой критике.

«Бускетс — исключительный игрок, — приводит слова Энрике Marca. — Его часто несправедливо критикуют, потому что когда твое лицо видят в течение долгого времени, от тебя устают. Я хочу, чтобы Серхио продолжал оставаться лидером сборной Испании. Бускетс может играть столько лет, сколько захочет. Это очень и очень важно. Я бы дал ему больше отдохнуть, но ради блага команды я не могу себе этого позволить».

В прошедшем сезоне Бускетс провел 50 матчей за «Барселону» и забил три мяча. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.