«Реал» попрощался с Иско и Бэйлом

«Реал» попрощался с полузащитником Иско, у которого в конце июня заканчивается контракт с клубом.

30-летний испанец пополнил состав «сливочных» в 2013 году. Хавбек провел за клуб 353 игры, забил 53 гола и отдал 56 результативных передач.

«Его футбол оставил свой отпечаток на всех мадридистах, которые разделили с ним этот долгий путь, полный успехов и незабываемых моментов. «Реал» всегда будет его домом и желает ему и всей его семье удачи», — говорится в заявлении клуба.

В клубе попрощались и с нападающим Гаретом Бэйлом, чей контракт тоже истекает в конце июня. На счету 32-летнего валлийца, который перешел в «Реал» в 2013 году — 258 матчей, 106 голов и 67 результативных передач.

«Реал» хотел бы выразить любовь и признательность Гарету — игроку, которые навсегда стал легендой этого клуба. Клуб всегда будет его домом», — сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Иско может перейти в «Бетис», «Севилью» или «Рому». Бэйл - с «Кардиффом».