Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:42

«Реал» попрощался с Иско и Бэйлом

Читать «СЭ» в

«Реал» попрощался с полузащитником Иско, у которого в конце июня заканчивается контракт с клубом.

30-летний испанец пополнил состав «сливочных» в 2013 году. Хавбек провел за клуб 353 игры, забил 53 гола и отдал 56 результативных передач.

«Его футбол оставил свой отпечаток на всех мадридистах, которые разделили с ним этот долгий путь, полный успехов и незабываемых моментов. «Реал» всегда будет его домом и желает ему и всей его семье удачи», — говорится в заявлении клуба.

В клубе попрощались и с нападающим Гаретом Бэйлом, чей контракт тоже истекает в конце июня. На счету 32-летнего валлийца, который перешел в «Реал» в 2013 году — 258 матчей, 106 голов и 67 результативных передач.

«Реал» хотел бы выразить любовь и признательность Гарету — игроку, которые навсегда стал легендой этого клуба. Клуб всегда будет его домом», — сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Иско может перейти в «Бетис», «Севилью» или «Рому». Бэйл - с «Кардиффом».

Гарет Бэйл
Иско Аларкон (Иско)
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камавинга: «Надеюсь, Тчуамени перейдет в «Реал», я уже поговорил с ним об этом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости