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В Испании правительство разрешило индивидуальные тренировки с 4 мая

20:46
Тренировка «Реала». Фото Marca
Тренировка «Реала». Фото Marca
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Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с разъяснением плана по облегчению мер в связи с пандемией коронавируса. С 4 мая профессиональным спортсменам будет разрешено тренироваться.

План предполагает четыре этапа, каждый из которых будет длиться две недели. Первый, подготовительный, стартует 4 марта. Спортсмены получат возможность тренироваться. К концу июня страна должна вернуться к нормальной жизни.

В мире зафиксировано 3 099 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 213 621 человек умер, выздоровели — 938 922.

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