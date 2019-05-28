В Испании арестовали президента "Уэски" и ряд футболистов по подозрению в организации договорных матчей

Национальная полиция Испании задержала ряд футболистов по подозрению в организации договорных матчей, информирует Marca.

Среди задержанных: Саму Сайс ("Хетафе"), Иньиго Лопес Монтанья ("Депортиво"), Рауль Браво (экс-"Реал"), Борха Фернандес (экс-"Вальядолид"), Карлос Аранда (экс-"Лас-Пальмас") и другие.

Также сообщается, что задержан президент "Уэски" Агустин Ласаоса и глава медицинского департамента Хуан Галиндо Лауса. В офисе клуба были проведены обыски.

Игра, по которой состоялись задержания – "Уэска"– "Химнастик" (0:1). Как сообщает издание, при счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу гостей в Украине и в Азии.