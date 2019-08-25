В «Барселоне» разочарованы игрой Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что недоволен выступлением форварда Антуана Гризманна в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1).

— В матче с «Атлетиком» Гризманн не произвел большого впечатления — констатировал Вальверде в интервью As. — Он не участвовал в игре настолько, насколько может это делать. Мы ждем от него большего, и в первую очередь хотим видеть от него больше обострений и инициативности. Антуан только начинает свой путь в «Барселоне» и я надеюсь, в следующих матчах он лучше войдет в игру.

Антуан Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года. За мадридцев он провел 257 матчей, в которых забил 133 мяча и сделал 50 результативных передач.