В «Атлетико» обеспокоены игрой Феликса за «Барселону»

В «Атлетико» обеспокоены формой нападающего «Барселоны» Жоау Феликса, сообщает Marca. Футболист играет в каталонском клубе на правах аренды. Португалец не забил ни одного гола в последних 11 матчах.

По данным источника, мадридцы хотят выручить с продажи игрока около 80 миллионов евро. Но если Феликс не начнет показывать результативную игру, это будет сделать затруднительно.

В активе 24-летнего Феликса три забитых мяча и три ассиста в 14 матчах за «Барселону».