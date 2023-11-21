Президент «Реала» Перес отправил Гави письмо с поддержкой в связи с травмой

Президент «Реала» Флорентино Перес прислал полузащитнику «Барселоны» Гави письмо с поддержкой в связи с повреждением, сообщает Cadena COPE.

Ранее 19-летнего испанца поддержали игроки мадридцев.

Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Из-за этого футболист, скорее всего, пропустит чемпионат Европы.

В текущем сезоне в активе Гави 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Барселону».