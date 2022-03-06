Анчелотти о победе над «Реалом Сосьедад»: «Это было тяжело физически, но «Реал» справился»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:1).

«Мы очень хорошо играли с первой минуты. План состоял в том, чтобы прессинговать высоко и попытаться сделать так, чтобы «Сосьедад» не смог играть сзади. Это было тяжело физически, но мы справились. Если мы будем так играть, у нас будет больше шансов достичь успеха в среду (в Лиге чемпионов). Это была большая игра, потому что у нас был шанс увеличить наше преимущество в ла лиге. Будем надеяться, что мы сможем повторить такую игру», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 63 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 44 очками — на шестой строчке.