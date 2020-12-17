«Бетис» вышел во второй раунд Кубка Испании
23:32
«Бетис» пробился во второй раунд Кубка Испании. В матче первого раунде команда из Севильи обыграла «УКАМ Мурсию» (2:0).
Кубок Испании
1-й раунд
«УКАМ Мурсия» — «Бетис» — 0:2 (0:1)
Голы: Монтойя, 44 (0:1). Родригес, 74 (0:2).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Монтойя, Гуардадо, Виллиам Карвалью (Родригес, 46), Родри (Тельо, 75), Хоакин (Фекир, 73), Санабрия (Лорен Морон, 46), Лайнес (Хуанми, 64).
Судья: Медье Хименес (Испания).
17 декабря. Мурсия. Стадион «Ла-Кондомина»
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