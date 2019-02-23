"Уэска" отобрала очки у "Эспаньола"

"Эспаньол" и "Уэска" сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Испании - 1:1. Счет на 20-й минуте открыл полузащитник каталонцев Эстебан Гранеро, а сравнял в начале второго тайма Хавьер Эчейта.

"Уэска" с 19-ю очками осталась на последнем месте в турнирной таблице, "Эспаньол" с 30-ю идет 13-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Эспаньол" - "Уэска" - 1:1 (1:0)

Голы: Гранеро, 20 (1:0). Эчейта, 47 (1:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 64), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Феррейра, 64), Дардер, Рока (Семеду, 78), Мелендо, У Лэй, Борха Иглесиас.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес, Акапо, Мойсес Гомес, Аньор (Кучо, 82), Ривера (Эррера, 68), Авила (Феррейро, 71), Гальего, Галан.

Предупреждения: Эчейта, 25. Авила, 28. Гранеро, 31. Аньор, 69. Галан, 76. Семеду, 80.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

22 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".