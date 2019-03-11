Удар головой. Мем о возвращении Зидана в "Реал"

Издание Bleacher Report оригинально сообщило новость о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала". Оно обыграло знаменитый удар головой, который француз нанес итальянцу Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Только на этот раз в качестве пострадавшего от удара изображен Сантьяго Солари, которого Зидан и сменил у руля "Реала".

Напомним, Зидан покинул "Реал" после окончания прошлого сезона, выиграв с клубом три раза подряд Лигу чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира мадридцы уже вылетели на стадии 1/8 финала.