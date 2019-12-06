Участие Бэйла в матче против «Барселоны» находится под вопросом

Участие нападающего «Реала» Гарета Бэйла в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» находится под вопросом, утверждает ESPN.

Валлиец как минимум должен пропустить две ближайших игры (против «Эспаньола» и «Брюгге») из-за повреждения левого подколенного сухожилия. Игрок последнее время не тренировался с командой, вместо этого занимаясь по индивидуальной программе.

Официальной информации о состоянии здоровья Бэйла нет, поскольку он запретил клубу публиковать медицинские отчеты о нем.

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