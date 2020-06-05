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У Месси повреждение квадрицепса, в пятницу он тренировался индивидуально

13:37
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси занимался на тренировке в пятницу в индивидуальном режиме, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний аргентинец заработал повреждение правого квадрицепса, поэтому тренировался отдельно от команды по специальной программе, чтобы избежать риска усугубить повреждение. Сообщается, что Месси сможет вернуться к занятиям в общей группе. Также, по индивидуальной программе тренировался форвард каталонцев Ансу Фати.

«Барселона» проведет свой первый матч в чемпионате Испании после паузы из-за коронавируса 13 июня, это будет выездная встреча против «Мальорки». Ранее сообщалось, что участие Месси в этой встрече под вопросом.

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