Куман высказался о роли Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что капитан команды Лионель Месси не может все делать в одиночку.

«Самые опытные игроки в команде не могут всегда все делать в одиночку. Месси забил 18 голов (в ла лиге), все остальные игроки атаки забили столько же на всех. Месси тоже нужна помощь.



Нельзя всегда давать все делать самым опытным и лучшим игрокам. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны», — цитирует Кумана Marca.

34-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании. После 24 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 баллов.