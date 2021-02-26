Куман высказался о роли Месси в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что капитан команды Лионель Месси не может все делать в одиночку.
«Самые опытные игроки в команде не могут всегда все делать в одиночку. Месси забил 18 голов (в ла лиге), все остальные игроки атаки забили столько же на всех. Месси тоже нужна помощь.
Нельзя всегда давать все делать самым опытным и лучшим игрокам. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны», — цитирует Кумана Marca.
34-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании. После 24 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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