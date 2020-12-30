У Коутинью подозрение на разрыв мениска

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью заработал травму колена, сообщает AS.

По информации источника, у 28-летнего бразильца подозрение на разрыв мениска левого колена. В случае, если диагноз подтвердится, футболисту сделают операцию и он пропустит 4 месяца. Если МРТ выявит частичный разрыв, то игроку не станут делать операцию и он потратит на восстановление от полутора до двух месяцев.

Коутинью заработал травму в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1). Полузащитник не смог доиграть встречу до конца, покинув поле на 66-й минуте. В сезоне-2020/21 Коутинью провел 14 матчей за «Барселону», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.