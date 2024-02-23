Чемпион UFC Топурия нанесет первый удар по мячу в матче «Реал» — «Севилья»

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия нанесет первый удар по мячу в матче 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей», сообщает Mundo Deportivo.

Встреча пройдет 25 февраля. Сам 27-летний боец хотел бы провести бой на «Сантьяго Бернабеу».

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.