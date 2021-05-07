У «Барселоны» нет предложений о трансфере Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити, скорее всего, не покинет команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер команды Роналду Куман не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне. Клуб хочет расстаться с игроком, однако ни один клуб не делал запрос по защитнику.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Манчестер Сити», «Лион» и «Ницца» интересуются французом, однако клубы опровергли эту информацию. Каталонцы верят, что во время открытия летнего трансферного окна предложения по игроку еще поступят.

В текущем сезоне Юмтити принял участие в 15 матчах за «Барселону», не отметившись результативными действиями.