У «Барселоны» нет предложений о трансфере Юмтити
11:16
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити, скорее всего, не покинет команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, главный тренер команды Роналду Куман не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне. Клуб хочет расстаться с игроком, однако ни один клуб не делал запрос по защитнику.
Ранее сообщалось, что «Зенит», «Манчестер Сити», «Лион» и «Ницца» интересуются французом, однако клубы опровергли эту информацию. Каталонцы верят, что во время открытия летнего трансферного окна предложения по игроку еще поступят.
В текущем сезоне Юмтити принял участие в 15 матчах за «Барселону», не отметившись результативными действиями.
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