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Стало известно, почему Месси перестал доверять экс-президенту «Барселоны» Бартомеу

10:10
Жозеп Бартомеу и Лионель Месси. Фото AFP
Жозеп Бартомеу и Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси перестал доверять экс-президенту клуба Хосепу Бартомеу из-за ситуации с трансфером форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, Бартомеу убеждал Месси, что не планирует покупать футболиста, но через несколько дней было объявлено о трансфере француза в каталонский клуб.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» осенью 2020 года. В марте 2021 года новым президентом сине-гранатовых стал Жоан Лапорта. После 34 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 74 балла.

Дополнительная информация:

https://www.ccma.cat/catradio/

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