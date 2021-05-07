Стало известно, почему Месси перестал доверять экс-президенту «Барселоны» Бартомеу

Капитан «Барселоны» Лионель Месси перестал доверять экс-президенту клуба Хосепу Бартомеу из-за ситуации с трансфером форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, Бартомеу убеждал Месси, что не планирует покупать футболиста, но через несколько дней было объявлено о трансфере француза в каталонский клуб.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» осенью 2020 года. В марте 2021 года новым президентом сине-гранатовых стал Жоан Лапорта. После 34 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 74 балла.