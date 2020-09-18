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Tuttosport: Гасперини продлил контракт с «Аталантой» еще на год

16:56
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подписал новый контракт с клубом, утверждает Tuttosport.

Cоглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Предыдущий договор истекал через два года. 62-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.

В прошлом сезоне команда из Бергамо впервые в истории играла в Лиге чемпионов и дошла до четвертьфинала, где уступила «ПСЖ».

В чемпионате Италии она заняла 3-е место, набрав 78 очков.

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