Tuttosport: Гасперини продлил контракт с «Аталантой» еще на год
16:56
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подписал новый контракт с клубом, утверждает Tuttosport.
Cоглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Предыдущий договор истекал через два года. 62-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
В прошлом сезоне команда из Бергамо впервые в истории играла в Лиге чемпионов и дошла до четвертьфинала, где уступила «ПСЖ».
В чемпионате Италии она заняла 3-е место, набрав 78 очков.
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