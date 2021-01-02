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Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед дерби с «Севильей»

07:48
Андрес Гуардадо. Фото Instagram
Андрес Гуардадо. Фото Instagram
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«Бетис» объявил, что в клубе выявлены три случая заболевания коронавирусом. Положительные тесты сдали Мартин Монтойя, Санчес Родригес Хоакин и Андрес Гуардадо. Игроки находятся на самоизоляции дома.

Проведение дерби против «Севильи» в рамках 17-го тура чемпионата Испании находится под угрозой срыва. Матч запланирован на сегодня. Начало — в 18.15 по московскому времени.

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