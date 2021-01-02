Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед дерби с «Севильей»

«Бетис» объявил, что в клубе выявлены три случая заболевания коронавирусом. Положительные тесты сдали Мартин Монтойя, Санчес Родригес Хоакин и Андрес Гуардадо. Игроки находятся на самоизоляции дома.

Проведение дерби против «Севильи» в рамках 17-го тура чемпионата Испании находится под угрозой срыва. Матч запланирован на сегодня. Начало — в 18.15 по московскому времени.