Тренировка «Барселоны» началась с минуты молчания в память о Марадоне
«Барселона» опубликовала в Twitter видео с пятничной тренировки. Перед началом занятия игроки и тренеры собрались в центре поля и устроили минуту молчания в память об экс-игроке каталонцев Диего Марадоне.
Легендарный аргентинец скончался на этой неделе в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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