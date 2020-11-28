Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тренировка «Барселоны» началась с минуты молчания в память о Марадоне

04:23
27 ноября. Игроки «Барселоны» перед тренировкой. Фото Twitter
27 ноября. Игроки «Барселоны» перед тренировкой. Фото Twitter
Теги:

«Барселона» опубликовала в Twitter видео с пятничной тренировки. Перед началом занятия игроки и тренеры собрались в центре поля и устроили минуту молчания в память об экс-игроке каталонцев Диего Марадоне.

Легендарный аргентинец скончался на этой неделе в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир