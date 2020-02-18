Томас Партей: «Надеюсь, скоро продлю контракт с «Атлетико», агент уже ведет переговоры»

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей рассказал о том, что его агент начал переговоры с клубом по продлению контракта.

— Мой агент уже ведет переговоры с «Атлетико» по поводу нового контракта, — цитирует AS Партея. — Как и все молодые футболисты, которые играли за академию этой команды, я хочу выступать здесь, за великий мадридский клуб. Горжусь тем, что привлекаю внимание других команд Европы, это мотивирует и доказывает, что я делаю все правильно, но «Атлетико» дороже всего.

26-летний Партей провел за «Атлетико» 31 матч в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт ганца с мадридским клубом действует до конца июня 2023 года.