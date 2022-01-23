Китайская компания Tencent может стать титульным спонсором «Барселоны»

Китайский инвестиционный холдинг Tencent может стать титульным спонсором «Барселоны», сообщает Diario Sport.

О дна из крупнейших компаний Китая занимается онлайн-играми, социальными сетями, а также рекламой в интернете. Дочерняя компания Tencent — Riot Games, является разработчиком игр League of Legends и Valorant, Epic Games и Fortnite.

Также с каталонским клубом пытается подписать контракт блокчейн -платформа и криптовалюта Polkadot.

Напомним, срок контракта «Барселоны» с нынешним титульным спонсором, японской компанией из сферы электронной коммерции Rakuten, рассчитан до 2022 года. По условиям контракт каталонский клуб получают 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с музыкальным стриминговым сервисом Spotify.