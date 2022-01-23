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Сегодня, 14:49

Китайская компания Tencent может стать титульным спонсором «Барселоны»

Китайский инвестиционный холдинг Tencent может стать титульным спонсором «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент

Китайский инвестиционный холдинг Tencent может стать титульным спонсором «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Одна из крупнейших компаний Китая занимается онлайн-играми, социальными сетями, а также рекламой в интернете. Дочерняя компания Tencent — Riot Games, является разработчиком игр League of Legends и Valorant, Epic Games и Fortnite.

Также с каталонским клубом пытается подписать контракт блокчейн -платформа и криптовалюта Polkadot.

Напомним, срок контракта «Барселоны» с нынешним титульным спонсором, японской компанией из сферы электронной коммерции Rakuten, рассчитан до 2022 года. По условиям контракт каталонский клуб получают 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с музыкальным стриминговым сервисом Spotify.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/polkadot-tencent-camiseta-barcelona-patrocinadores-13136331

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
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Вильярреал

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

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 16 1 4
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