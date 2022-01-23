«Реал» интересуется 15-летним нападающим «Палмейраса» Эндриком

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Палмейраса» Эндрику, сообщает Marca.

По информации источника, 15-летний бразилец не сможет перейти в мадридский клуб, пока ему не исполнится 18 лет.

Помимо Эндрика «Реал» интересуется 21-летний полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени, 18-летним хавбеком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, 19-летний полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом, 21-летний защитником «Лестера» Уэсли Фофаном, а также 18-летним хавбеком «Байера» Флориан Виртц.