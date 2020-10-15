Тибо Куртуа: «Скоро мы увидим самую лучшую версию Эдена Азара

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не сомневается в своем соотечественнике и одноклубнике Эдене Азаре.

— Не сомневаюсь, что скоро мы увидим самую лучшую версию Эдена Азара, — приводит Goal.com слова Куртуа. — Он очень старается и хочет проявить себя. Надеюсь, скоро он сможет всем все доказать. Незадолго до травмы Эден провел несколько хороших матчей, но вмешалось невезение. Тем не менее, я видел, как здорово он работал на тренировках в этом месяце. Уверен, что вскоре он взорвет и подарит болельщикам много приятных впечатлений.

Азар не провел ни одного матча в сезоне-2020/21, 29-летний форвард продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения.