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«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма»

10:39
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«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом, сообщает TeamTalk.

По информации источника, испанский клуб видит в 24-летнем колумбийце потенциальную замену Жюлю Кунде, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Санчес провел 29 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.teamtalk.com/news/tottenham-star-could-be-key-to-man-utds-defender-signing-hopes

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