«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма»
«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом, сообщает TeamTalk.
По информации источника, испанский клуб видит в 24-летнем колумбийце потенциальную замену Жюлю Кунде, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Санчес провел 29 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/tottenham-star-could-be-key-to-man-utds-defender-signing-hopes
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