Хави — об уходе из «Барселоны»: «Мое решение о будущем не меняется»

Главный тренер «Барселоны» Хави не собирается менять решение об уходе из клуба.

«Мое решение о будущем не меняется. Я убежден, что этот клуб нуждается в переменах. До июня осталось еще пару месяцев, но я думаю, что мое решение было необходимым. Это самое лучшее решение для меня и лучшее для клуба», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 25 туров каталонцы с 54 очками занимают третье место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 8 очков.