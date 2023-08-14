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Сегодня, 05:45

Тер Штеген прокомментировал ничью с «Хетафе»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Барселона» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Это был матч, в котором боролись обе команды, мы хотели большего. Мы сыграли много минут без Рафиньи, и нам пришлось приспосабливаться. Старались не останавливать игру, но нам было сложно. Они защищаются хорошо. У нас было один или два очень явных момента в концовке, которые могли принести нам победу, но гола не случилось», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Хетафе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
11
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 0 : 0
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
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Атлетико – Гранада
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Бетис

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Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

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 1
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Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
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Давид Алаба

Реал

 1
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Андре Алмейда I

Валенсия

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Рафинья

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Севилья

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