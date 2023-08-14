Куртуа поддержал Милитао после травмы. У обоих разрыв крестообразных связок

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал защитника Эдера Милитао, получившего травму крестов в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

«Друг, побольше тебе сил. Будем сражаться вместе», — написал Куртуа в социальных сетях.

Сообщалось, что у бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Он может пропустить весь сезон. Куртуа ранее получил схожую травму.

В следующем матче «Реал» в гостях сыграет против «Альмерии».