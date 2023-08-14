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Сегодня, 08:15

Куртуа поддержал Милитао после травмы. У обоих разрыв крестообразных связок

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал защитника Эдера Милитао, получившего травму крестов в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

«Друг, побольше тебе сил. Будем сражаться вместе», — написал Куртуа в социальных сетях.

Сообщалось, что у бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Он может пропустить весь сезон. Куртуа ранее получил схожую травму.

В следующем матче «Реал» в гостях сыграет против «Альмерии».

Тибо Куртуа
ФК Реал
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
11
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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Севилья – Валенсия
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12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
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12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
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