Теплая встреча Роналдинью с Деку, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом. Видео
03:08
Легенды «Барселоны» и «Реала» провели пресс-конференцию перед выставочным матчем.
В мероприятии приняли участие Гильермо Амор, Деку и Роналдинью со стороны «Барсы», а также Луиш Фигу, Икер Касильяс и Роберто Карлос со стороны «Реала».
Выставочный матч пройдет 20 июля в Израиле на стадионе «Блумфилд». В составе «Барселоны» на поле также должны появиться Ривалдо, Деку, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур и другие футболисты.
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