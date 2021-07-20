Теплая встреча Роналдинью с Деку, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом. Видео

Легенды «Барселоны» и «Реала» провели пресс-конференцию перед выставочным матчем.

В мероприятии приняли участие Гильермо Амор, Деку и Роналдинью со стороны «Барсы», а также Луиш Фигу, Икер Касильяс и Роберто Карлос со стороны «Реала».

Выставочный матч пройдет 20 июля в Израиле на стадионе «Блумфилд». В составе «Барселоны» на поле также должны появиться Ривалдо, Деку, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур и другие футболисты.