Депай: «Я постараюсь адаптироваться как можно быстрее в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал переход в каталонский клуб.

«Это особенный день, я очень рад быть здесь и на этом стадионе, я не могу дождаться встречи со всеми. Я только что вернулся из отпуска, и теперь пора сосредоточиться на работе. Я постараюсь адаптироваться как можно быстрее.

С Куманом я сделал много шагов вперед, игра в сборной под его тренировками были очень важны. Он поддерживал меня во время травмы. Он видел, как я борюсь за то, чтобы вернуться сильнее, чем раньше, он во всем меня поддерживал. Он настоял на моем переезде, поэтому я очень счастлив. Я готов к бою», — приводит слова Депая пресс-служба клуба.

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.