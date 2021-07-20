Касильяс показал совместное фото с Фигу

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс опубликовал новый пост в своем Twitter. 40-летний испанец показал подписчикам фото с экс-хавбеком «Барселоны» Луишем Фигу.

«Счастливые», — написал Касильяс.

Фигу и Касильяс вместе играли за «Реал» с 2000 по 2005 год. Голкипер завершил карьеру в 2020-м, а португалец — в 2009-м.

Ранее прошла пресс-конференция с участием легенд «Барселоны» и «Реала» перед выставочным матчем.