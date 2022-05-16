Тельо и Роблес покинут «Бетис» по окончании сезона

Форвард Кристиан Тельо и вратарь Хоэль Роблес покинут «Бетис» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний вингер выступал за севильский клуб с 2017 года, 31-летний голкипер — с 2018 года.

В текущем сезоне Тельо провел 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. У Роблеса 3 матча в Кубке Испании, в которых пропустил два мяча и дважды сыграл на ноль.