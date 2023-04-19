Тчуамени прокомментировал ситуацию с игровым временем в «Реале»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился мнением о ситуации с игровым временем. Француз потерял место в стартовом составе команды Карло Анчелотти.

«Почему я запасной? Все решает тренер. Как вы видите, сейчас многие полузащитники команды находятся в хорошей форме. Все подталкивают друг друга вперед», — цитирует Тчуамени Canal Plus.

23-летний играет за «Реал» с прошлого лета, когда перешел из «Монако» за 80 миллионов евро. В активе игрока четыре ассиста в в 24 матчах текущего сезона ла лиги.