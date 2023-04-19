As: «Реал» продлил контракт с Бензема на год. Это будет последний сезон Карима в клубе

Нападающий Карим Бензема продлил контракт с «Реалом», сообщает As.

По данным источника, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года. «Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.

Отмечается, что 35-летний француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала». В 2024 году к клубу присоединится бразильский форвард Эндрик, также руководство ищет новые варианты для укрепления атаки.

В текущем сезоне Бензема сыграл за «Реал» 35 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 6 голевых передач.