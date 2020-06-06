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Суарес полностью восстановился от травмы колена и сможет сыграть с «Мальоркой»

14:45
Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от травмы колена. Об этом сообщил сам игрок у себя в Twitter.

В январе 33-летний уругваец перенес операцию после повреждения мениска правого колена.

— После стольких страданий, жертв и труда меня наконец-то признали здоровым, — написал у себя в Twitter Суарес.

Также, форвард выложил видео, в котором показана восстановительная работа и кадры с первой совместной тренировки с командой. Сообщается, что медицинский штаб «Барселоны» одобрил участие форварда в первом после паузы из-за пандемии коронавируса матче чемпионата Испании против «Мальорки», который запланирован на 13 июня.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 23 матча, на его счету 14 голов и 11 результативных передач.


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