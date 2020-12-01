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Суарес не сыграет с «Баварией» из-за коронавируса

08:41
Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес. Фото AFP
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес снова сдал положительный тест на коронавирус и, скорее всего, не сможет сыграть в матче группового тура Лиги чемпионов против «Баварии», информирует Marca.

33-летний уругваец заболел в расположении национальной команды. Он уже пропустил матч с «Локомотивом» в ЛЧ, а также игры в чемпионате Испании с «Барселоной» и «Валенсией».

В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

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