Суарес не сыграет с «Баварией» из-за коронавируса

Форвард «Атлетико» Луис Суарес снова сдал положительный тест на коронавирус и, скорее всего, не сможет сыграть в матче группового тура Лиги чемпионов против «Баварии», информирует Marca.

33-летний уругваец заболел в расположении национальной команды. Он уже пропустил матч с «Локомотивом» в ЛЧ, а также игры в чемпионате Испании с «Барселоной» и «Валенсией».

В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.