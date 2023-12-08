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Суарес — об Эндрике: «Я бы хотел, чтобы он был в «Барселоне», но теперь у «Реала» есть звезда на годы вперед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил игру форварда «Палмейраса» Эндрика.

17-летний нападающий подписал предварительный контракт с «Реалом». Он присоединится к мадридцам летом 2024 года.

«Очевидно, я бы хотел, чтобы Эндрик был в «Барселоне», но он сам должен принимать решения и наслаждаться футболом. Он звезда. То, чего он добился в этом году, невероятно. У Бразилии, «Реала» и футбола есть звезда на много лет вперед», — приводит слова Суареса Marca.

7 декабря «Палмейрас», за который выступает Эндрик, стал 12-кратным чемпионом Бразилии. Эндрик забил единственный гол в чемпионском матче с «Крузейро» (1:1) в 38-м туре.

Всего на счету нападающего 14 мячей и одна голевая передача в 53 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах в 2023 году.

Луис Суарес
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Барселона» сделала заявление об операции тер Штегена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
9.12 18:15
Бетис – Реал
 - : -
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
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